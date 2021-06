Ce 15 juin 2021 marque l’ouverture en simultané des 511 Apple Store dans le monde entier. C’est la première fois que cela arrive depuis janvier 2020, comme le note 9to5Mac. Cette période avait été marquée par les débuts du Covid-19 et cela avait impliqué des mesures sanitaires et donc des fermetures de boutiques.

Il y a d’abord eu le cas de l’Apple Store à Sydney en Australie qui a temporairement fermé au début de janvier 2020, mais c’était pour des travaux. Le 28 janvier, Apple a fermé un Apple Store en Chine à cause du Covid-19, avant de le faire partout dans le pays au début de février. Apple a ensuite décidé de fermer tous ses Apple Store en dehors de la Chine à compter du 14 mars. La situation a évolué au cas par cas après cela.

À la fin octobre 2020, tous les Apple Store avaient au moins rouvert une fois, mais ce n’était pas en simultané. Nous voilà aujourd’hui avec les 511 Apple Store qui sont réellement ouverts dans le monde. Une 512e boutique va voir le jour le 24 juin à Los Angeles au célèbre Tower Theatre.

Il est bon de noter que les 511 Apple Store du monde ont beau être rouverts, tous n’opèrent pas de la même façon. Certains proposent exactement la même expérience qui existait avant la pandémie. C’est notamment le cas aux États-Unis où il est possible d’entrer dans la boutique et ne pas porter de masque (pour les personnes vaccinées). Il y a d’autres boutiques dans lesquelles il faut prendre un rendez-vous. C’est le cas en France. D’autres Apple Store sont uniquement ouverts pour récupérer des commandes et rien de plus.