Apple a décidé de revoir les règles de ses Apple Store américains pour ne plus obliger le port du masque pour les personnes vaccinées. Cela concerne les personnes qui ont été pleinement vaccinées. Celles qui ont uniquement reçu une dose devront toujours porter le masque dans la boutique.

Dans un mémo distribué aux leaders des Apple Store américains, relayé par Bloomberg, Apple annonce que les visiteurs pleinement vaccinés peuvent ne pas porter le masque, mais les employés devront le garder, qu’ils soient vaccinés ou non. Ce changement de politique sera en place à compter de mardi.

Le mois dernier, les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont autorisé les Américains complètement vaccinés à ne plus porter de masque. Apple avait décidé de ne pas suivre le pas et de maintenir le port du masque. Mais cette règle va bientôt être abandonnée. Aussi, le fabricant compte alléger les règles concernant la distanciation sociale. Mais il n’y a pas plus d’information à ce sujet.

Apple annonce également à ses employés américains que le port du masque dans certains de ses bureaux ne sera plus obligatoire. On peut imaginer que la situation évoluera progressivement au fil du temps selon la situation sanitaire et son évolution.

Apple a récemment annoncé que tous ses employés devront retourner au bureau en septembre au moins trois jours par semaine et faire le reste en télétravail. Cela dérange certains employés, qui veulent conserver le télétravail et ne pas se le voir forcé.