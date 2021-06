Dans la liste des accessoires malins, bien pensés, beaux et utiles (et un peu cher aussi), je voudrais le NightWatch, un dock de recharge magnétique qui transforme l’Apple Watch en un superbe réveil numérique en forme d’orbe ! Lorsque vient le moment de la recharge (et/ou du dodo) l’Apple Watch s’insère en fait derrière une demi sphère en verre qui fait effet de loupe pour l’Apple Watch, cette dernière étant alors placée en mode NightStand (réveil). Effet garanti !

Mieux encore, le sommet de l’orbe fait aussi office de contrôleur tactile pour l’Apple Watch, et le son de la montre est amplifié grâce à un astucieux système de mini conduits situés sous la base de l’orbe. Alors certes, il faut débourser près de 42 euros pour se procurer ce petit accessoire génial, mais il sera bien difficile de trouver plus pratique et élégant. La borne de recharge NightWatch 2.0 est disponible à la vente sur le site du fabricant.