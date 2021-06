Apple profite d’iPadOS 15 pour mettre à jour son application Fichiers et ajouter des fonctionnalités intéressantes, dont une barre de progression et le support du NTFS.

La barre de progression de l’application Fichiers sur iPadOS 15 apparaît dans le coin supérieur droit. Elle s’affiche au moment où l’utilisateur copie un fichier puis le colle à un autre endroit. Il devient possible de voir le temps qu’il faudra pour compléter cette opération, ainsi que la quantité de données déjà transférée. C’est très pratique et on peut même se demander pourquoi ce n’était pas disponible jusqu’à présent.

L’ajout du support du NTFS va être intéressant pour ceux qui connectent une clé USB ou un disque dur avec ce format. Mais à l’instar de macOS, le support du NTFS est seulement pour la lecture et non l’écriture. Autrement dit, l’application sur iPadOS 15 pourra ouvrir des fichiers sur des supports NTFS, mais elle ne pourra ni les modifier ni les supprimer, tout comme elle ne pourra pas en créer de nouveaux. Mais c’est toujours mieux que rien.

Une autre nouveauté sympathique concerne les utilisateurs qui passent par une souris ou un trackpad pour contrôler leur iPad. Il devient possible de sélectionner plusieurs fichiers à la fois pour les copier, supprimer ou partager. Auparavant, il fallait faire cette opération fichier par fichier.

Apple a proposé la première bêta d’iPadOS 15 (et d’iOS 15) la semaine dernière pour les développeurs. La bêta publique arrivera en juillet. Il faudra attendre l’automne pour la version finale.