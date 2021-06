Apple Arcade continue de miser sur des jeux qui ont été des classiques à une époque pour les inclure dans l’abonnement. Trois titres vont prochainement être disponibles avec le service de jeux d’Apple : Angry Birds Reloaded, Doodle God Universe et Alto’s Odyssey: The Lost City.

Trois nouveaux jeux pour Apple Arcade

Dans Angry Birds Reloaded, la bande d’oiseaux la plus célèbre fait son retour. Le jeu reprend le gameplay basé sur les lois de la physique qui faisait la particularité du titre original, auquel viennent s’ajouter des graphismes améliorés, de nouveaux personnages et encore plus de destruction.

Some of the most memorable games to hit the @AppStore are re-launching with new versions on Apple Arcade!@AngryBirds Reloaded brings back the world’s most famous, furiousest flock, remastered with colorful new characters. ⏰ Set a reminder: https://t.co/kzcnoI2LGe pic.twitter.com/t7VMvHBUYy — Apple Arcade (@AppleArcade) June 15, 2021

Dans Alto’s Odyssey: The Lost City, rejoignez Alto et ses amis dans un voyage en sandboard sans fin pour trouver la cité perdue et déterrer les secrets qu’ils renferment.

Coming Soon to Apple Arcade: Alto’s Odyssey: The Lost City Join Alto and his friends on an endless sandboarding journey with new adventures to explore and mechanics to discover. ⏰ Set a reminder: https://t.co/vxACcY27Jb pic.twitter.com/Mpq1zo0jFO — Apple Arcade (@AppleArcade) June 15, 2021

Vient enfin Doodle God Universe. Dans ce jeu de puzzle et de construction de monde addictif, mélangez et associez différentes combinaisons d’éléments pour créer un univers tout entier.

Coming Soon to Apple Arcade: @Doodle_God Universe The classic world-builder has been fully redrawn, with new updates that make the puzzle gameplay feel even better. ⏰ Set a reminder: https://t.co/TmHHXfSjj2 pic.twitter.com/x6R25KIHQ0 — Apple Arcade (@AppleArcade) June 15, 2021

Apple ne donne pas encore de date de disponibilité précise pour l’arrivée des trois jeux sur Apple Arcade. Ils seront disponibles sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Pour rappel, Apple Arcade coûte 4,99€/mois et donne accès à tout un catalogue de jeux qui n’ont pas de publicité ni d’achat intégré.