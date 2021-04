Mais que vient-il de se passer ? D’un coup d’un seul, Apple Arcade vient de s’enrichir d’une trentaine de nouveaux titres, dont le très attendu Fantasian de Mystwalker. Outre le JRPG de Sakaguchi, le service récupère aussi une liste impressionnante de titres dont NBA 2K 2021 Arcade, Monument Valley+, Dont Starve+, Wonderbox, Clap Hanz Golf, Cut The Rope Remaster, Star Trek: Legends, The Oregon Trail (remaster), The Room Two+, World of Demons, Taiko No Tatsujin, ainsi qu’une palanquée de grands classiques (Echecs, Dames, etc.). Certains titres sont déjà des classiques exclusifs à iOS qui bénéficient ici de niveaux supplémentaires mais l’on trouve aussi de véritables nouveautés. Une très belle surprise.

Apple a même publié un communiqué de presse pour l’occasion :« Apple annonce aujourd’hui l’introduction de deux catégories de jeux entièrement nouvelles et l’ajout de plus de 30 titres incroyables à Apple Arcade, son service d’abonnement de jeux populaires destiné aux joueurs de tous âges. Apple Arcade offre des avantages uniques et révolutionnaires que les joueurs adorent: pas de publicité, pas d’achats intégrés, prise en charge des normes élevées de confidentialité des utilisateurs d’Apple et une offre d’abonnement tout compris pouvant accueillir jusqu’à six membres de la famille. En plus des nouveaux Arcade Originals exclusifs, notamment «NBA 2K21 Arcade Edition», «Star Trek: Legends» et «The Oregon Trail», le service introduit deux nouvelles catégories de jeux, Timeless Classics et App Store Greats. Arcade Originals est jouable sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Les classiques intemporels et les grands titres de l’App Store sont disponibles sur iPhone et iPad. »