Le groupe Mayo Clinic, géant américain de la santé et des soins hospitaliers, vient d’annoncer qu’il prendrait désormais en charge l’app Santé d’Apple. Cela signifie que les patients inscrits au Patient Online Services pourront accéder aux documents de consultations, CR d’opérations et bilans de santé de leur clinique Mayo directement dans l’app Santé de leur iPhone. Rappelons ici que l’app Santé peut agréger les données de santé en provenance d’une variété de sources (médecins, hôpital, apps tierces), sachant que ces données sont chiffrées (l’accès n’est autorisé que par mot de passe ou reconnaissance biométrique Face ID/Touch ID).

Steve Ommen, M.D., le directeur médical des produits pour le Centre de santé numérique de la Mayo Clinic s’est même fendu d’un communiqué afin d’annoncer le support de l’app : » Il existe plus de moyens que jamais pour que les patients puissent s’impliquer activement dans leurs soins de santé, et les applications pour smartphones peuvent être utiles pour accéder aux dossiers et améliorer leur forme physique et leur alimentation au quotidien ». L’app Santé est désormais reconnue par 700 institutions dans le monde et 12000 unités de soins.