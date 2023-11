Photomator (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad/Mac), la célèbre application de retouche photo, vient d’être mise à jour ce jeudi 23 novembre, et les nouvelles fonctionnalités annoncées ne sont pas anodines. La nouvelle version de l’application propose désormais la prise en charge complète du HDR, avec la possibilité que les utilisateurs puissent éditer et partager des images dans une plage dynamique élevée. Il est aussi possible de convertir des images standard au format HDR… puis de revenir au SDR si le résultat ne s’avère pas satisfaisant.

La mise à jour 3.2, permet donc d’ouvrir, modifier et partager des photos HDR, y compris bien sûr les clichés pris avec un iPhone ou un iPad. En outre, les images en HDR bénéficient des mêmes options d’édition que pour les images standard (Réparation, Super Résolution, amélioration des LUT, etc.). Et bien évidemment, tout est synchronisable avec iCloud et l’application Photo d’Apple.

Photomator peut gérer les formats ISO HDR tels que HEIC, AVIF, JPEG XL, PNG, TIFF, OpenEXR et Radiance HDR, ainsi que les clichés RAW et ProRAW en HDR. Pour rappel, les utilisateurs Photomator peuvent opter pour un modèle d’abonnement ou acheter une licence à vie (près de 100 euros tout de même).