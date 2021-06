Certaines des nouvelles fonctions d’iOS 15 sont assez intrigantes. Ainsi, iOS 15 et iPadOS 15 (en version bêta pour l’instant) proposent des sons d’ambiance qui faciliteraient la concentration et le retour à un état plus « zen ». Ces types de sonorités n’ont rien de nouveau en soi, mais il est tout de même très curieux qu’Apple ait pensé à les intégrer nativement dans son système.

Ces sons d’ambiance sont accessibles via les Paramètres, dans le menu Accessibilité. Le « Sons de Fond » (Background Sounds) se trouve dans le sous menu des paramètres Audio/Visuel d’Accessibilité. Après avoir activé l’option, on se retrouve alors avec toute une liste de sonorités : Bruit Balancé, Bruit Lumineux, Bruit Sombre, Ocean, Pluie et Flux (Balanced Noise, Bright Noise, Dark Noise, Ocean, Rain, Stream).

Le son sélectionné se téléchargera alors dans le système (uniquement lors de la première sélection) et sera donc disponible par la suite en mode hors ligne. A noter qu’une fois téléchargés, les « Sons de Fond » pourront aussi s’afficher dans le centre de contrôle.