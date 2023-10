Amanita Design n’a pas abandonné le support de ses jeux disponibles dans l‘App Store. Plus de 5 ans après sa disponibilité dans la boutique applicative, Machinarium (Lien App Store – 5,99 euros – iPhone/iPad) a donc droit à une mise à jour d’envergure. Pour les 20 ans du studio, Amanita Design a en effet décidé de donner un petit coup de lustre à ses gloires passées. Le jeu d’aventure légendaire profite désormais du rendu Metal, des avancées de Core Audio et peut être joué avec des manettes externes. Déjà sublime, Machinarium devient donc totalement incontournable avec cette mise à jour technique d’importance, la première depuis 2019 et la compatibilité assurée avec les écrans des iPhone X/XS.

Pour rappel, Machinarium, c’est l’histoire du robot Jeff, qui devra tout faire pour retrouver sa « robotte » chérie (une certaine Berta) tout en déjouant les villainies de la confrérie noire. Le jeu bénéficie d’une direction artistique absolument sublime, et parsème ses énigmes (parfois assez tordues, il faut raisonner hors des cadres) d’un humour subtil. C’est beau, intelligent, et cela démontre que le genre du point’n click peut toujours accoucher d’oeuvres fortes (preuve aussi que le rétro, c’est dans la tête).