Ce n’est pas une surprise : les iPhone se vendent peu voire pas du tout dans les pays pauvres ou en voie de développement. Ce constat se renouvelle à chaque trimestre, et ce malgré le lancement d’iPhone un poil plus accessibles (iPhone SE, modèles antérieurs vendus à prix « doux »). En Amérique Latine (marché LATAM), le constat est cruel pour Apple : lors du Q1 2021, les ventes d’iPhone ont atteint les 4,1% de parts de marché dans cette région du monde. Même LG, qui vient pourtant de quitter le marché mobile, parvient à faire mieux sur la période (5,8%). Seule consolation pour Apple, ses ventes d’iPhone sont en augmentation (seulement 3% de Pdm lors du Q1 2020).

Sans surprise encore, l’iPhone 11 est le modèle d’iPhone le plus vendu sur la zone LATAM, ce qui en dit long sur la part de marché sans doute microscopique de l’iPhone 12.

On notera enfin qu’hormis la position ultra dominante de Samsung (42,4% de Pdm) et la troisième place de Xiaomi, le classement des fabricants de la zone LATAM sort vraiment de l’ordinaire, avec Motorola à la seconde place et donc LG à la quatrième place.