Deezer annonce la disponibilité d’une nouvelle application : Deezer for Creators. Elle est destinée aux artistes, producteurs, ainsi qu’aux podcasteurs. Elle regroupe les tendances de streams, les audiences et d’autres outils pensés pour optimiser la visibilité et les performances.

Avec Deezer for Creators, les professionnels de l’industrie musicale peuvent gérer leurs informations personnalisées, consulter leurs statistiques mais aussi gérer leurs playlists éditoriales. L’application fait suite à la création d’Analytics, l’outil d’analyse pour les créateurs de podcasts, et à la mise à jour de Backstage pour les artistes. Pour la première fois, les artistes et les créateurs de podcasts auront accès à la même application.

Il est possible pour les artistes de partager directement leurs playlists à leurs fans via des cartes personnalisées. Aussi, dès qu’un titre est ajouté à une playlist éditoriale, l’artiste est alerté par une notification. Les artistes ont également accès à des “cartes de titres” à partager. À chaque fois qu’un titre est disponible, dans les sept premiers jours de sa sortie, l’artiste pourra le partager sur ses réseaux sociaux et à ses fans. D’autre part, il y a les performances de streaming sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Il y a également des graphiques faciles à lire par catégorie : plateforme, pays, sexe et playlist.

Deezer for Creators est disponible gratuitement sur l’App Store sur iPhone. Ceux qui ont un smartphone Android peuvent également télécharger l’application sur le Play Store.