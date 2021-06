Ce n’est peut-être pas une fonction clef, mais elle s’avèrera sans doute bien pratique dans certaines situations : macOS Monterey autorise le stream de contenus provenant de l’iPhone ou de l’iPad via AirPlay. La plupart des services Apple sont d’ailleurs pris en charge par la fonction AirPlay to Mac, à l’instar de Fitness+.

Le service d’entrainement de fitness par abonnement peut désormais basculer à tout moment de l’iPhone/iPad à l’écran du Mac (sous macOs Monterey), mais l’on note toutefois certaines limitations. Ainsi, les mesures affichées l’écran telles que la fréquence cardiaque et les calories brûlées ne s’affichent pas sur Mac (mais bien sur l’iPhone). Ce ne sera pas forcément un problème pour les propriétaires d’une Apple Watch (les infos s’affichent dessus), mais pour les autres, il faudra faire avec.

La seconde limitation est matérielle. AirPlay to Mac fonctionnera en effet uniquement sur les modèles de Mac suivants :

MacBook Pro (2018 et versions ultérieures)

MacBook Air (2018 et versions ultérieures)

iMac (2019 et versions ultérieures)

iMac Pro (2017)

Mac mini (2020 et versions ultérieures)

Mac Pro (2019)

La troisième et dernière limitation est géographique : Apple ne propose pas encore Fitness+ en Europe.