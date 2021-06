À la surprise générale, Apple a décidé de baisser ses prix concernant l’AppleCare+ pour les MacBook Air et MacBook Pro M1. Il n’y a pas d’éléments en moins, les prestations de l’assurance sont toujours les mêmes. Seul le tarif baisse. C’est positif pour les consommateurs.

L’AppleCare+ pour le MacBook Air coûte désormais 199 euros en France, contre 249 euros auparavant. Cela représente tout de même une remise de 20%, ce qui n’est pas négligeable, surtout pour Apple. Du côté du MacBook Pro de 13 pouces avec la puce M1, le prix passe de 299 euros à 279 euros. La remise est seulement de 6,69% ici, mais c’est toujours cela de pris. On soulignera au passage que l’offre pour le MacBook Pro avec les processeurs Intel ne bouge pas et reste à 299 euros.

Pourquoi cette baisse de prix pour l’AppleCare+ des MacBook Air et MacBook Pro ? Difficile de le dire, Apple ne donne aucune information à ce sujet. Il est possible que les ventes de l’assurance aient été en baisse pour ces deux machines ces derniers mois, d’où l’intérêt de proposer un nouveau prix un peu plus attractif.

Selon MacRumors, les clients qui ont récemment acheté l’AppleCare+ (à l’ancien prix donc) peuvent contacter l’assistance d’Apple pour que l’assurance en cours soit annulée afin de pouvoir l’acheter au nouveau prix.