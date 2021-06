Apple propose aujourd’hui la version 126 de Safari Technology Preview. Elle a la particularité d’intégrer des nouveautés de Safari 15, le nouveau navigateur que l’on retrouve dans macOS Monterey.

Safari Technology Preview 126 avec des éléments de macOS Monterey

Voici les changements évoqués par Apple avec la version 126 de Safari Technology Preview :

— Barre d’onglets simplifiée. Utilisez les groupes d’onglets pour enregistrer et organiser vos onglets. Découvrez la nouvelle interface. Testez votre site. Expérimentez la couleur du thème.

— Texte en direct. Sélectionnez et interagissez avec le texte des images sur le Web dans les versions bêta de macOS Monterey sur les Macs M1.

— Extensions Web Safari améliorées. Essayez la prise en charge de declarativeNetRequest, qui s’est étendue à 150 000 règles de blocage de contenus et à des pages d’arrière-plan non persistantes pour des performances améliorées.

— Notes rapides. Ajoutez des liens et des surlignages pour vous souvenir des informations ou des idées importantes sur le Web dans les versions bêta de macOS Monterey.

— WebGL 2. Essayez les performances graphiques 3D améliorées de WebGL s’exécutant au-dessus de Metal via ANGLE.

— Technologies Web. Expérimentez et testez les technologies HTML, CSS, JavaScript et autres technologies Web disponibles dans la bêta de Safari 15 et incluses dans les versions précédentes de Safari Technology Preview.

Le téléchargement de Safari Technology Preview 126 se fait en cliquant ici pour macOS Big Sur et en cliquant ici pour macOS Monterey. Rendez-vous dans Préférences Système > Mise à jour de logiciels pour télécharger la nouvelle mise à jour si vous avez une précédente version de Safari Technology Preview déjà installée.

Les versions Safari Technology Preview sont surtout destinées aux développeurs pour qu’ils fassent des tests avec leurs sites et d’autres élément. Mais vous pouvez tester sans être forcément développeur. La version Preview s’installe aux côtés de la version « normale », elle ne remplace pas le navigateur de base qui reste toujours là.