Apple a annoncé aujourd’hui macOS 12 Monterey à l’occasion de la keynote de la WWDC 2021. Il y a plusieurs nouveautés pour le système d’exploitation à destination des Mac.

Nouveautés de macOS 12 Monterey

— Le contrôle universel permet de travailler avec une seule souris et un seul clavier et de se déplacer entre le Mac et l’iPad pour une expérience transparente, sans aucune configuration requise. Il est même possible de glisser et déposer du contenu d’un appareil à l’autre.

— AirPlay est maintenant disponible sur le Mac. Il est ainsi possible d’envoyer du contenu de son iPhone ou iPad vers Mac, le tout sans fil. Il peut s’agir d’une vidéo, d’un partage d’écran, de photos et plus encore.

— Nouveau Safari avec une barre épurée, des groupes d’onglets et d’autres changements visuels.

— Disponibilité de l’application TestFlight sur Mac, une première.

— Fonction Focus pour choisir un mode personnalisé qui permet de définir un réglage spécifique (travail, en train de jouer, etc). Selon le mode, l’utilisateur est moins dérangé par les notifications et le reste.

— L’application Plans s’améliore avec davantage de détails (voir plus de détails dans l’article pour iOS 15).

— Live Text utilise l’apprentissage automatique sur le Mac pour détecter le texte dans les photos, y compris les numéros de téléphone, les sites Web, les adresses et les numéros de suivi, afin que les utilisateurs puissent copier/coller, passer un appel téléphonique, ouvrir un site Web et trouver facilement plus d’informations. Visual Lookup utilise également l’apprentissage automatique pour aider à découvrir et à se renseigner sur les animaux, l’art, les points de repère, les plantes et bien plus encore dans les photos. Ces fonctionnalités fonctionnent dans tout macOS, y compris dans des applications comme Photos, Messages et Safari.

— iCloud+ combine Cacher mon E-mail, une prise en charge étendue de la vidéo sécurisée HomeKit et un nouveau service de confidentialité sur Internet, iCloud Private Relay, sans frais supplémentaires (plus d’informations sur cet article).

— Audio spatial sur les Mac M1 avec les AirPods Pro et AirPods Max.

— Des fonctions de confidentialité telles que la protection de la confidentialité de Mail permettent de choisir si les e-mails peuvent collecter des informations sur l’activité de Mail. Aussi, l’indicateur d’enregistrement Mac indique désormais quelle application accède au microphone du Mac.

— Arrivée de l’application Raccourcis, comme c’est déjà le cas sur iOS.

Date de disponibilité

Apple propose aujourd’hui la première bêta de macOS 12 Monterey pour les développeurs. La bêta publique arrivera en juillet. Il faudra attendre cet automne pour la version finale.

Liste des Mac compatibles