Et un service de plus pour Apple ! iCloud+, c’est avant tout un iCloud encore plus sécurisé. Ainsi, Private Relay chiffre la navigation sur le service de cloud et fait un peu penser à un « VPN by Apple ». iCloud+ peut aussi enregistrer les vidéos des cams connectées compatibles HomeKit. Le nombre de caméras est illimité, et les enregistrements sont chiffrés une fois encore (HomeKit Secure Video).

iCloud+ permet aussi de créer facilement des e-mails Apple renvoyant à sa propre adresse mail via la fonction Hide My Email (là encore un gage de confidentialité). Au passage, cette solution de Cloud nettement plus sécurisée prouve qu’Apple n’avait pas menti lors de son procès contre le FBI. iCloud était alors le maillon faible de la politique du « tout chiffrement » d’Apple, mais le californien avait promis un nuage sécurisé et beaucoup moins accessible de l’extérieur. iCloud+ semble donc avancer un pion dans cette direction. iCloud+ sera inclus dans les abonnements iCloud. Pas de surcout donc pour ceux qui sont déjà abonnée, et pas d’offre séparée non plus.