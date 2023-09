Comme prévu, Apple propose aujourd’hui de nouveaux forfaits pour iCloud+ avec la possibilité d’avoir 6 ou 12 To de stockage. La limite jusqu’à présent était de 2 To. Beaucoup d’utilisateurs ont réclamé du stockage supplémentaire et Apple répond aujourd’hui à leur requête.

L’offre iCloud+ de 6 To est disponible pour 29,99€/mois en France. C’est 59,99€/mois pour l’abonnement de 12 To. Les deux abonnements sont disponibles dès maintenant. Ça reste un déploiement progressif, il n’est donc pas impossible que vous voyez toujours 2 To comme forfait maximum. Tentez une nouvelle fois dans quelques minutes, voire dans quelques heures si c’est le cas, le temps que ce soit réellement disponible pour tout le monde.

Rien ne change pour le reste. Apple propose toujours 5 Go gratuits, soit autant qu’au lancement d’iCloud… en 2011. Il aurait éventuellement été sympathique d’avoir 5 Go pour chaque appareil, mais ce n’est visiblement pas prévu. On retrouve ensuite 50 Go à 0,99€/mois, 200 Go à 2,99€/mois et 2 To à 9,99€/mois. Les prix peuvent varier selon les pays.

Pour rappel, iCloud+ permet de bénéficier de plus d’espace pour stocker fichiers, photos, vidéos et autres documents, et pouvoir y accéder et les partager facilement. Les nouveaux forfaits sont particulièrement adaptés aux utilisateurs disposant de photothèques et de vidéothèques volumineuses ou ceux utilisant le Partage familial. Ils leur donneront accès à des fonctionnalités comme le Relais privé iCloud, Masquer mon adresse e-mail, Domaine de messagerie personnalisé et Vidéo sécurisée HomeKit.