La keynote d’Apple a notamment été l’occasion d’avoir l’annonce de nouvelles offres pour iCloud+, 6 To et 12 To. Le maximum était jusqu’à présent 2 To de stockage.

Cela fait un moment maintenant que les utilisateurs demandent à avoir du stockage supplémentaire avec iCloud pour stocker leurs photos, vidéos, sauvegardes d’appareils et d’autres éléments. Apple répond aujourd’hui à leur requête.

L’offre 6 To sera disponible pour 29,99€/mois en France. Ce sera 59,99€/mois pour l’abonnement de 12 To. Les deux abonnements seront disponibles à partir du 18 octobre.

Rien ne change pour le reste. Apple propose toujours 5 Go gratuits, soit autant qu’au lancement d’iCloud… en 2011. Il aurait éventuellement été sympathique d’avoir 5 Go pour chaque appareil, mais ce n’est visiblement pas prévu. On retrouve ensuite 50 Go à 0,99€/mois, 200 Go à 2,99€/mois et 2 To à 9,99€/mois. Les prix peuvent varier selon les pays.

Pour rappel, iCloud+ permet de bénéficier de plus d’espace pour stocker fichiers, photos, vidéos et autres documents, et pouvoir y accéder et les partager facilement. Les nouveaux forfaits sont particulièrement adaptés aux utilisateurs disposant de photothèques et de vidéothèques volumineuses ou ceux utilisant le Partage familial. Ils leur donneront accès à des fonctionnalités comme le Relais privé iCloud, Masquer mon adresse e-mail, Domaine de messagerie personnalisé et Vidéo sécurisée HomeKit.