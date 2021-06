On le sait, et nombre de petits faits divers nous le rappellent chaque année : les iPhone résistent assez bien à l’immersion, et parfois même à une immersion prolongée. Apple semble vouloir aller plus loin et a déposé le brevet d’un iPhone capable de fonctionner sous l’eau… sans aucun accessoire particulier (type sacoche étanche). Dans le détail, Apple ne précise pas la technologie qui pourrait être utilisée pour protéger les composants : l’iPhone étanche est ici confirmé via un brevet portant sur l’app Photo et présentant plusieurs modes de prises de vue en conditions extrêmes.

La nouvelle app disposerait donc d’un mode Poussière (Dirt), d’un Mode Humidité (Wet) et d’un Mode Sous l’eau (Underwater). L’app suggère en outre que ces trois modes sont rattachés à différents comportements de la partie optique et à plusieurs capteurs « environnementaux » (dont un capteur de pression atmosphérique). . L’utilisateur n’aurait alors plus qu’à sélectionner le bon mode pour que l’iPhone soit prêt à fonctionner dans ces conditions particulières.