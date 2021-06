TSMC se prépare à passer à une gravure en 3 nm pour les puces et s’attend à être prêt pour le second semestre de 2022. Ce sera trop juste pour les iPhone 14 de 2022. En revanche, ça ne devrait pas poser de problème pour la puce A17 des iPhone 15 en 2023.

Pour l’instant, TSMC propose une gravure en 5 nm. Apple en profite avec la puce A14 des iPhone 12, ainsi qu’avec la puce M1 des derniers Mac et du dernier iPad Pro. Cette année, la puce A15 qui équipera les iPhone 13 conservera une gravure en 5 nm, mais dans une forme dite « améliorée ». TSMC basculera ensuite sur 4 nm pour la puce des Mac, normalement à la fin de 2021 ou au début de 2022.

La gravure en 3 nm offrira une augmentation de 15% des performances et une amélioration de 30% de l’efficacité énergétique par rapport à la gravure en 5 nm. Ces améliorations ne sont pas spécifiques aux puces d’Apple, mais il est évident que les prochains iPhone vont s’améliorer sur les performances et la consommation d’énergie.

Outre la gravure, il y a pénurie des puces qui a débuté il y a quelques mois maintenant et qui devrait être d’actualité pendant un petit moment. TSMC (et d’autres) a prévenu ses clients que cela va impliquer une hausse de prix sur les puces. Mais la situation avec Apple pourrait être différente parce que les deux groupes ont une bonne et longue relation, et que leurs accords sont signés à l’avance.