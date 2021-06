L’office fédéral allemand de lutte contre les cartels a annoncé ouvrir une enquête concernant Apple et ses possibles pratiques anticoncurrentielles avec l’App Store et son fonctionnement.

Dans un communiqué, l’office allemand indique avoir reçu plusieurs plaintes concernant d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles de la part d’Apple avec son App Store. Voici ce que déclare Andreas Mundt, le président de l’office :

Nous allons maintenant examiner si, avec son système d’exploitation propriétaire iOS, Apple a créé autour de son iPhone un écosystème numérique qui s’étend sur plusieurs marchés. Apple produit des tablettes, des ordinateurs et des objets à porter sur soi et fournit une multitude de services liés aux appareils. Outre la fabrication de divers produits matériels, l’entreprise technologique propose également l’App Store, iCloud, AppleCare, Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+ ainsi que d’autres services dans le cadre de son activité de services. Outre l’évaluation de la position de l’entreprise dans ces domaines, nous examinerons, entre autres, sa vaste intégration à plusieurs niveaux du marché, l’ampleur de ses ressources technologiques et financières et son accès aux données. L’enquête portera principalement sur le fonctionnement de l’App Store, qui permet à Apple d’influencer de diverses manières les activités commerciales de tiers.