En 2015, l’Apple TV occupait 15% du marché des box média aux Etats-Unis, loin derrière Roku (35%) et le Chromecast (21%), mais légèrement devant les Fire TV d’Amazon. 6 ans plus tard, la situation a bien changé. Certes, Roku occupe toujours 36% de Pdm, mais il est rejoint par la Fire TV, dont la Pdm (36%) a fini par exploser sous les coups de boutoir du marketing d’Amazon. Très loin derrière, l’Apple TV doit se contenter de 12% de Pdm (-3 points de Pdm en 5 ans, après pourtant un pic à 19% en 2016). Seule « consolation » pour Apple, Google fait encore pire puisque le stick Chromecast passe de 21% à 8% de Pdm. La catégorie des « autres » fabricants quant à elle quasiment disparu, comme si le marché de box média avait fini par se concentrer sur un tout petit nombre de fabricants, un phénomène que l’on observe aussi sur d’autres marchés de l’électronique grand public (smartphone).

La part de marché des box « physiques » n’est pas le seul juge de paix : Google et Apple font en sorte de proposer leur offre de service média sur une quantité toujours plus grande d’appareils (téléviseurs notamment). Cette extension des services liés originellement à l’Apple TV n’est bien évidemment pas comptabilisée dans les calculs de parts de marché entre Box. En outre, le simple écart de prix entre un Fire TV Stick 4K et une Apple TV 4K (33 euros e Fire TV lors de cette journée de Prime Day, contre 200 euros environ pour une Apple TV 4K) suffit à comprendre la croissance extrêmement rapide d’un côté, et la stagnation voire le reflux de l’autre.