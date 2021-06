Formidable série « feel-good », Ted Lasso doit son succès critique à des épisodes et personnages bien écrits, des dialogues qui font mouche, et bien sûr l’interprétation absolument mémorable d’un Jason Sudeikis en état de grâce. La série a été couverte de prix (Golden Globes, Critic’s Choice Award, Screen Actor’s Guild Award, Writer Guild of America Award) et a été l’une des rares séries Apple TV+ a véritablement faire le buzz sur les fils de réseaux sociaux consacrés aux séries du moment.

La saison 2 sera forcément celle de la remontée en division 1 pour le club de l’AFC Richmond, et si l’on en croit le trailer, le gentil coach sera parfois beaucoup moins sympa qu’à son habitude. La pression rendrait-elle ce cher Ted un brin colérique ?

Ted Lasso saison 3 débarquera dans Apple TV+ le 23 juillet prochain.