Le nombre 13 de l'iPhone 13 dérange déjà certaines personnes

Le téléphone d’Apple pour 2021 devrait normalement se nommer iPhone 13 et les personnes atteintes de triskaïdékaphobie critiquent déjà ce choix. La triskaïdékaphobie est la phobie du nombre 13. C’est une superstition.

Dans un sondage mené par SellCall auprès de plus 3 000 personnes aux États-Unis, près d’un utilisateur d’iPhone et d’iPad sur cinq (18,3 %) a révélé qu’il serait découragé par l’appellation iPhone 13. Les hommes (24,9%) sont environ deux fois plus susceptibles d’être affectés par la triskaïdékaphobie que les femmes (11,7%). Dans le même temps, le nom iPhone 13 ne dérange pas 81,7% des sondés pour qui c’est un nombre comme un autre.

Ceux qui ont un problème avec l’appellation iPhone 13 aimeraient bien qu’Apple choisisse une autre option. 38% préféreraient iPhone (2021), 16% aimeraient iPhone 21 (???), 13% sont partants pour iPhone 12s et 7% voudraient qu’Apple passe directement à iPhone 14.

Certes, Apple a déjà utilisé la lettre « s » pour certains iPhone dans le passé. Le dernier en date est l’iPhone XS qui était une évolution de l’iPhone X. Mais nous avons eu l’iPhone 11 en 2019 et l’iPhone 12 en 2020, et non l’iPhone 11s. À voir donc si ce sera bien iPhone 13 cette année. Après tout, il y a déjà eu le nombre 13 chez Apple (comme iOS 13). Nous verrons bien quel choix Apple fera en septembre en présentant ses nouveaux smartphones.