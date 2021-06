Très critiquée à ses débuts (souvent à juste titre), l’app TousAntiCovid (Lien App Store – Gratuit – iPhone) a tout de même fini par être massivement adoptée par une large partie de la population française. Le compte Twitter de TousAntiCovid nous apprend en effet que l’app de traçage et d’information a été téléchargée plus de 20 millions de fois ! Il faut dire qu’à force de mises à jour, l’app est devenue franchement intéressante, et pas seulement pour ses fonctions de traçage des cas contacts. L’app permet aujourd’hui de scanner un QR Code (et/ou QR Code de lieu), de trouver un centre de vaccination près de chez soi, et surtout renseigne globalement sur l’état de la pandémie en France et dans son département (nombre de personnes vaccinées, tension réa, nouveaux cas, Ro, taux d’incidence, taux de positivité, nombre de personnes notifiées, etc.).

