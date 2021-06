Face à la pandémie de Covid qui obligeait les gens à rester confinés chez eux, Pokémon Go (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) avait dû s’adapter. Basé avant tout sur l’exploration à l’extérieur des murs, le jeu AR de Niantic risquait fort de se retrouver au chômage technique. C’était sans compter sur l’ingéniosité de Niantic. Le studio américain est parvenu à transformer son jeu, autorisant les déplacement sur la carte… à partir de son fauteuil, ou presque.

Avec la fin de l’épidémie, il est donc temps de revenir aux affaires courantes. Niantic annonce que dès la fin du prochain Pokémon Fest (18 juillet), les bonus « Covid » seront peu à peu retirés. « Alors que nous pouvons peu à peu sortir de chez nous, ces changements sont pensés pour restaurer la philosophie de Pokémon Go, centrée sur l’exploration du monde réel « annonce le studio dans un communiqué.

Il ne sera donc bientôt plus possible de réduire artificiellement la distance séparant les joueurs des arènes, des PokéStops, ou d’autres joueurs. A la fin du mois de juillet, de nouveaux bonus seront intégrés, qui récompenseront cette fois l’exploration au grand air. Que serait en effet Pokémon Go sans ces grands rassemblements de joueurs la truffe au vent, cherchant le premier Pokémon rare au détour d’un fourré ?

En revanche, il sera toujours possible de faire des Raids à partir du salon et certains des bonus de l’ère Covid resteront dans le jeu, comme la durée de vie rallongée des encens, ou bien encore la possibilité de défier d’autres dresseurs à partir de chez soi.