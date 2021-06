Jetpack Joyride, un jeu qui a connu un joli succès sur iPhone, va prochainement être disponible avec Apple Arcade. Il rejoindra la liste d’autres titres populaires qui sont déjà au catalogue, dont Fruit Ninja et Cut the Rope.

Le principe de Jetpack Joyride est on ne peut plus simple. Il s’agit d’un endless runner, c’est-à-dire que le personnage, qui a pour nom Barry Steakfries ici, avance tout seul. Le joueur doit alors toucher l’écran pour éviter les obstacles sur le passage. Dans le cas présent, chaque appui sur l’écran active le jetpack pour éviter les blocs, les ennemis et d’autres éléments qui peuvent apparaître dans la partie.

Jetpack Joyride a vu le jour en 2011 avec Halfbrick Studios comme studio de développement et voilà qu’il va prochainement arriver sur Apple Arcade. Comme on peut le voir dans le tweet annonçant la nouvelle, il y a une signe « + » à la fin du nom. Cela s’explique par le fait que cette version « + » n’a pas d’achats intégrés.

Coming Soon to Apple Arcade: Jetpack Joyride+

Grab your jetpack and blast off in this classic infinite runner (infinite flier?) from @Halfbrick.

⏰ Get a reminder when it's available: https://t.co/lf48P1UBzh pic.twitter.com/GhyzSpOo0C

— Apple Arcade (@AppleArcade) June 22, 2021