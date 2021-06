L’iPhone 13 (ou 12s) serait sur le point de rentrer en production. Et comme souvent vers cette période de l’année, les petits gars de ConceptCreator et LetsGoDigital nous ont concocté de superbes rendus 3D qui passent en revue les nombreuses fuites/rumeurs sur les prochains modèles. On retrouve donc l’encoche moins large, un bloc photo bien plus volumineux et épais (avec de gros capteurs à l’intérieur pour l’iPhone 13 Pro/Pro MAx), et bien sûr le même design général largement inspiré de l’iPhone 4. C’est toujours aussi bien fait, et quelque chose nous dit que les modèles commerciaux ne devraient pas trop s’éloigner de ces rendus.

Apple devrait une fois de plus lancer 4 modèles d’iPhone 13 sur le marché, soit un iPhone 13 mini de 5,4 pouces (le dernier modèle de ce type à être produit par Apple), un iPhone 13 « standard »aux alentours de 6 pouces un iPhone 13 Pro de même dimension que le standard et un iPhone 13 Pro Max de 6,7 pouces. Tous ces modèles seront équipés du A15 et d’une dalle OLED.