Pour de très nombreux abonnés à Apple TV+, c’est bientôt la fin de la période d’essai gratuite. Histoire de fidéliser ces abonnés de la première heure (ou de la seconde), Apple a commencé à envoyer à certains d’entre eux un mail qui récapitule les programmes à venir, avec leur date de sortie respective. Ainsi apprend t-on que la très ambitieuse série Fondation (tirée de l’oeuvre éponyme d’Isaac Asimov) sera diffusée au mois de septembre ! Mr Corman (avec Joseph Gordon-Levitt en vedette) sera disponible dès le 6 août, le film CODA (qui vient de gagner un prix au Festival de Sundance) arrive le 13 août, The Problem With Jon Stewart est fixé à septembre et la comédie dramatique The Shrink Next Door (avec au casting Will Ferrell et Paul Rudd) sera diffusée le 12 novembre.

Fondation semble bien parti pour être le GoT d’Apple TV+. Encore faut-il retenir les abonnés jusqu’au mois de septembre

Ce calendrier sera t-il suffisant pour retenir les abonnés lors de la bascule vers le payant ? On note tout de même un assez gros « trou » entre aujourd’hui et les premiers programmes de la liste. Heureusement que la saison 2 de Ted Lasso arrive en juillet… Apple TV+ n’est visiblement toujours pas arrivé à son rythme de croisière (en terme de sorties régulières), si bien que la fidélisation des abonnés reste encore à l’heure actuelle un gros pari sur l’avenir.