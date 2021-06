On prend les mêmes et on recommence : Kantar a publié son classement des marques les mieux valorisées dans le monde (Kantar Brandz – 2021 global Brands), et cette année encore, Amazon est tout en haut de la pile, suivi à une courte distance par Apple. Dans le détail, Kantar note que la valeur cumulée des marques du top 100 a littéralement explosé sur les 12 mois écoulés (+42%) pour atteindre le niveau pharaonique de 7000 milliards de dollars !

Amazon surplombe le classement 2021 avec une valeur de marque estimée à 683,8 milliards de dollars, Apple suit derrière avec 611,9 milliards de valorisation de marque, et Google ferme le podium à 457,9 milliards de dollars, un poil devant Microsoft (410 milliards). On note aussi que la première marque non-technologique, McDonalds, n’émarge qu’à la 9ème place (154,9 milliards de dollars). A la 47ème place, Tesla est la marque dont la valeur progresse le plus rapidement (473milliards de dollars, soit une croissance de 275% !). Enfin, Kantar précise que son classement est établi en fonction d’une tambouille interne regroupant les résultats de la société, sa capacité d’innovation et d’adaptation au marché, et aussi la façon dont elle fidélise sa clientèle.