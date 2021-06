CODA, le remake américain du film français La Famille Bélier sur Apple TV+, a le droit à sa bande-annonce aujourd’hui. Il sera disponible sur la plateforme de streaming le 13 août prochain.



Dotée d’une voix que ses parents ne peuvent pas entendre, Ruby (Emilia Jones), 17 ans, est la seule personne entendante de sa famille. Sa vie est centrée sur son rôle d’interprète auprès de ses parents (Marlee Matlin et Troy Kotsur) et sur son travail quotidien, avant d’aller à l’école, sur le bateau de pêche familial en compagnie de son père et de son frère aîné (Daniel Durant). Mais lorsque Ruby rejoint la chorale de son lycée, elle se découvre un talent pour le chant et est séduite par Miles (Ferdia Walsh-Peelo) avec qui elle chante en duo. Encouragée par son chef de chœur (Eugenio Derbez) à s’inscrire dans une prestigieuse école de musique, Ruby se retrouve tiraillée entre ses obligations familiales et la poursuite de ses rêves.

Apple a déboursé 25 millions de dollars en début d’année pour acquérir les droits sur CODA. Cela a eu lieu à l’occasion du Sundance Film Festival. Les 25 millions de dollars marquaient d’ailleurs un record pour les droits lors d’un tel évènement. Le précédent record était l’année dernière avec Palm Springs pour 22,5 millions de dollars.

Pour comparer CODA sur Apple TV+ et La Famille Bélier, voici la bande-annonce du film français (qui remonte à 2014) :