Apple a proposé la bêta 2 pour iOS 15 et iPadOS 15, à destination des développeurs, et c’est l’occasion de faire le tour des nouveautés. Il y en a plusieurs, voici donc la liste des changements.

— L’icône de l’application Plans d’Apple a changé.

Bêta 1 vs bêta 2

— SharePlay fait ses débuts avec FaceTime dans cette bêta. Cela offre la possibilité pour deux utilisateurs de partager leur écran pour afficher des applications ensemble, voir des films/séries, etc.

— Sur iPad, il est possible de faire un balayage depuis le coin droit de l’écran pour ouvrir le système de note rapide. La nouveauté ici est qu’il est possible de le faire avec un doigt, là où cela nécessitait un Apple Pencil auparavant.

Also new in iPadOS 15 beta 2 — if you’ve never found the need to buy the Apple Pencil (like me), you can swipe from the bottom right to open up the Quick Note toggle (was announced at WWDC but not enabled in beta 1). pic.twitter.com/80bvwZAlli

— Mark Gurman (@markgurman) June 24, 2021