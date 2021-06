Apple Arcade accueille aujourd’hui deux anciennes gloires de l’App Store. Les superbes INKS et Leo’s Fortune, deux titres qui bénéficient d’un superbe enrobage graphique, viennent donc enrichir le catalogue du service par abonnement. INKS+ est un flipper des plus originaux : le trajet de la bille dessine de véritables oeuvres d’art à la Pollock (mais aussi Miro, Matisse ou bien encore Bridget Riley). Plus de 100 tables sont disponibles. Un titre véritablement fascinant.





Leo’s Fortune+ est rien moins que l’un des tous meilleurs jeux de plateforme sur iOS. Le joueur dirige un petite boule de poil moustachue dans des niveaux absolument splendides. Le jeu est sorti en 2014, et n’a pourtant pas pris une ride tant au niveau graphique qu’en terme de gameplay (vraiment pensé pour le contrôle tactile). Un vrai bijou. INKS+ et Leo’s Fortune sont immédiatement disponibles dans Apple Arcade.