Nos ordinateurs personnels se remplissent plus vite qu’une cuve laissée en plein tempête. Vidéos (souvent 4K désormais), fichiers audio, documents (.txt, PDF, etc.), Photos haute résolution, jeux, l’utilisateur d’un Mac se retrouve très vite avec une bécane remplie à ras bord de données. Et bien souvent, entre les fichiers en double, ceux qui ne seront plus consultés avant 1000 ans ou ceux qui ne serviront plus jamais, il y aurait bien du ménage à faire. Le ménage, c’est justement l’affaire de Buhocleaner, un outil de nettoyage de disque dur super complet et efficace… et qui est encore plus complet et encore plus efficace dans sa dernière mouture (V1.5.0).

Buhocleaner propose toujours ce que ce l’on est en droit d’attendre d’un logiciel de ce type, à savoir déjà une pré-selection des fichiers que l’on souhaitera mettre à la benne en priorité, comme par exemple les très gros fichiers/programmes qu’on ne souhaite plus avoir sur sa bécane (vidéos des ex, jeux nuls, finis ou plus joués depuis l’antiquité, etc.). Le logiciel s’avère aussi capable de dénicher les fichiers inutilisés, en double (ce que ne sait pas faire un logiciel comme CleanMyMac), et jusqu’aux fichiers de démarrage ou de cache qui ne servent vraiment plus à rien (y compris ceux d’Xcode).

Au final, ce sont souvent des gigaoctets de données qui dégagent le plancher… et en un seul clic s’il vous plait ! Autre atout, la vitesse du logiciel : le scan du disque dur et son nettoyage ne prennent pas plus de quelques poignées de seconde (3 fois plus rapide que l’ancienne version).

BuhoCleaner V1.5.0 est bien sûr compatible avec les processeurs M1 (encore plus rapide donc) et avec macOS Monterey, mais pas seulement : la version V1.5.0 s’avère encore plus stable et bénéficie d’un tout nouvel algorithme de traitement des données. On a aussi droit à un widget pour le retrait des doublons et à un Menu de Statut qui permet un accès encore plus simplifié aux principales fonctions du logiciel et qui affiche un état des lieux sur le niveau d’encombrement du disque dur. Bref, c’est du tout bon (on peut vous l’assurer…).

Parce que l’on est vraiment trop sympas (vous finirez bien par le reconnaitre un jour…), BuhoCleaner est proposé au téléchargement avec une réduction de 70% pour nos chers lecteurs d’iPhoneAddict avec le code IAD4D84B67 , ce qui revient à 7,99 euros pour une licence familiale (contre 26,99 euros habituellement). Et bien sûr, à ce tarif déjà canon s’ajoutent les mises à jour gratuites du logiciel, sans aucune limite de durée.

[Sponso]