Bonne nouvelle pour les clients du Crédit Agricole qui utilisent Apple Pay avec désormais la possibilité de payer sur Internet et à l’étranger. L’option de paiement était jusqu’à présent uniquement disponible en France dans les boutiques physiques pour eux.

Dans une foire à question récemment mise à jour, le Crédit Agricole indique que vous « payez tous vos achats en magasin en mode sans contact ou sur le web sans sortir votre carte de paiement de votre portefeuille ». Voici la partie pour les paiements à l’étranger :

En paiement de proximité, vous pouvez payer en France et à l’étranger chez les commerçants équipés de terminaux de paiement compatibles équipés de la technologie Near Field Communication et acceptant les cartes de paiement de la marque et de la catégorie figurant sur celle-ci. Si vous utilisez Apple Pay avec votre carte de paiement éligible CB Visa ou CB Mastercard en devise étrangère, des frais de paiement par carte pourront s’appliquer, à l’identique de votre carte physique, selon les conditions de tarification de votre Caisse régionale.