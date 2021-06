Il s’agit sans doute du seul Apple Store, avec le Cube de New-York, qui sera visité par des personnes n’ayant que peu d’affinités avec les produits Apple. Avant même d’être une simple boutique de plus , l’Apple Store Tower Theatre de Los Angeles est un joyau de restauration. Inauguré en 1927 à l’angle de la 8ème et de Broadway, le Tower Theatre est alors l’une des salles joyaux des débuts du cinéma.

Difficile à entretenir et peu rentable, le Tower Theatre fermera définitivement ses portes en 1988. Le cinéma désormais abandonné servira alors de décors pour de nombreux films, dont Les Mambo Kings (1992), Last Action Hero (1993), Fight Club (1999), Coyote Girls (2000), Mulholland Drive (2001), Le Prestige (2006) ou bien encore Transformers (2007).

94 ans après son inauguration, le Tower Theatre ouvre à nouveau ses portes et s’appelle désormais l’Apple Store Tower Theatre. Si ce n’étaient les vitrines et l’énorme logo en forme de pomme, l’Apple Tower Theatre ressemble comme deux gouttes d’eau au bâtiment de 1927, et pour cause : Apple a collaboré avec des historiens et des restaurateurs de premier plan pour redonner à l’endroit son lustre d’antan. Les premières photos officielles diffusées dévoilent l’énorme travail qui a été effectué ces derniers mois.

Le soucis du détail est absolument hallucinant, et tout a été recréé au cm et au matériau près, si ce n’est que la grande salle de cinéma a laissé la place à un parterre de meubles en bois avec des iPhone posés dessus. Conscient de l’importante cette inauguration pas comme les autres, Tim Cook était présent, ainsi Deirdre O’Brien, senior vice president of Retail + People. Apple a même mis en place une page spéciale consacrée à cette fantastique restauration.