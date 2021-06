Apple TV+ publie aujourd’hui la bande-annonce de Schmigadoon!, sa prochaine série qui mixe l’aspect comique et la comédie musicale. Elle sera disponible sur la plateforme de streaming dès le 16 juillet.

Bande-annonce pour la série Schmigadoon!, dès le 16 juillet sur Apple TV+

Parodie des comédies musicales emblématiques de l’âge d’or, Schmigadoon! met en scène Cecily Strong et Keegan Michael-Key, en voyage avec un sac à dos, destinés à revigorer leur relation en découvrant une ville magique vivant dans une comédie musicale des années 1940. Ils apprennent alors qu’ils ne peuvent pas partir avant d’avoir trouvé le véritable amour. La saison de six épisodes met également en scène Alan Cumming, Kristin Chenoweth, Aaron Tveit, Dove Cameron, Ariana DeBose, Fred Armisen, Jaime Camil, Jane Krakowski et Ann Harada. Martin Short est l’invité d’honneur.

Apple TV+ diffusera les deux premiers épisodes de Schmigadoon! le 16 juillet. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi. Comme dit précédemment, cette série sera composée de six épisodes au total.

Toujours au niveau d’Apple TV+, la première partie de la deuxième saison de la série Central Park est disponible aujourd’hui, tout comme le documentaire sur les baleines Sous la surface et le documentaire Qui es-tu, Charlie Brown ? qui est raconté par Lupita Nyong’o.