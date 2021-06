Les utilisateurs avec iOS 15 profitent d’une meilleure sécurité avec la fonction Partage de connexion sur leur iPhone grâce au WPA3. Ce protocole apporte une meilleure sécurité générale.

Sur iOS 14, la connexion passe par le protocole WPA2. La fonction Partage de connexion s’améliore donc sur iOS 15 grâce au WPA3. Les utilisateurs ne voient rien de particulier à l’usage, ils profitent toujours d’une connexion Internet grâce à un autre appareil. Le vrai point important ici est une meilleure sécurité.

Selon sa description, le WPA3 utilise une authentification par mot de passe plus résiliente qui offre des protections plus fortes aux utilisateurs contre les tentatives de deviner le mot de passe par des tiers. Autrement dit, des hackers autour de vous auront plus de mal à devenir le mot de passe pour se connecter à votre iPhone et ainsi bénéficier d’une connexion Internet en comparaison avec iOS 14 par exemple.

Vous n’avez rien à faire de particulier : iOS 15 active automatiquement le WPA3 pour la fonction Partage de connexion. Et pour ceux qui se posent la question, le protocole a été annoncé en juin 2018 et se veut compatible avec plusieurs produits. Il se pourrait toutefois que certains appareils ne puissent pas se connecter à votre iPhone s’ils ont déjà quelques années au compteur.