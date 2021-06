Apple a mis à jour sa liste de produits qu’il faut garder à distance des dispositifs médicaux, comme les pacemakers et les défibrillateurs. Autant le dire tout le suite : la liste est assez longue.

Voici la liste des produits Apple à tenir éloignés des pacemakers et défibrillateurs :

AirPods et boîtiers de charge

AirPods et boîtier de charge

AirPods et boîtier de charge sans fil

AirPods Pro et boîtier de charge sans fil

AirPods Max et Smart Case

Apple Watch et accessoires

Apple Watch

Bracelets d’Apple Watch avec aimants

Accessoires de charge magnétique pour Apple Watch

HomePod

HomePod

HomePod mini

iPad et accessoires

iPad

iPad mini

iPad Air

iPad Pro

Smart Cover et Smart Folio pour iPad

Smart Keyboard et Smart Keyboard Folio pour iPad

Magic Keyboard pour iPad

iPhone et accessoires MagSafe

Modèles d’iPhone 12

Accessoires MagSafe

Mac et accessoires

Mac mini

Mac Pro

MacBook Air

MacBook Pro

iMac

Apple Pro Display XDR

Beats

Beats Flex

BeatsX

Powerbeats Pro

UrBeats3

Quel est le problème ? Apple explique que les aimants et les champs électromagnétiques peuvent nuire au bon fonctionnement des dispositifs médicaux selon les conditions. Par exemple, les défibrillateurs et les pacemakers peuvent contenir des capteurs qui subissent l’influence des aimants et des ondes radio lorsqu’ils se trouvent à proximité. Apple invite à maintenir une distance de sécurité, à savoir au moins 15 cm (ou 30 cm lors d’une charge sans fil).