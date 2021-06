L’iPhone « sauvé des eaux », c’est presque devenu un marronnier de saison. Quelques jours seulement après le repêchage – via un aimant – d’un iPhone égaré au fond d’un canal de Berlin, c’est au tour d’un certain Tom Adams d’être le chanceux du jour. Le 12 juin dernier, cet américain avait laissé tomber son son iPhone le 12 ainsi que ses clefs et d’autres effets personnels au fond de la Snake River dans l’Idaho. Le 15 juin, une équipe de spécialistes (The Bingham County Search and Rescue Dive Team) remontait le précieux, les clefs et les papiers en a peine une petite vingtaine de minutes.

Le plus beau de l’histoire ? L’iPhone marchait encore, après avoir passé trois jours à trois mètres de profondeur au fond d’une rivière à l’eau vaseuse. Tom Adams précise en outre que son iPhone a déclenché l’alarme préprogrammée sans même avoir été rechargé après sa baignade. La légende veut même que l’iPhone de Tom ait sonné sous l’eau pendant trois jours, mais on n’est pas obligé d’y croire…