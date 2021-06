Apple TV+ continue de faire la promotion de sa prochaine série Fondation et dévoile la date de sortie : 24 septembre 2021. Nous avons également le droit à une nouvelle bande-annonce.

Lorsque le révolutionnaire docteur Hari Seldon prédit la chute imminente de l’Empire, il s’aventure avec un groupe de fidèles aux confins de la galaxie pour créer la Fondation dans le but de reconstruire et de préserver l’avenir de la civilisation. Enragés par les affirmations de Hari, les Cleons au pouvoir — une longue lignée de clones d’empereurs — craignent que leur emprise sur la galaxie ne soit en train de s’affaiblir alors qu’ils sont obligés de faire face à la réalité potentielle de perdre leur héritage pour toujours.

Fondation sur Apple TV+ constitue la première adaptation à l’écran de la série de romans d’Isaac Asimov portant le même nom. La première saison est composée de 10 épisodes. Les trois premiers épisodes seront disponibles en streaming le 24 septembre. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi.

Le casting de Fondation sur Apple TV+ comprend Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann, Cassian Bilton et Alfred Enoch. David S. Goyer est le showrunner du programme, en plus d’être producteur. Il s’agit de l’une des séries de la plateforme de streaming les plus attendues.