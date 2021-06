Un bug existe avec Snapchat sur iPhone, au point que l’application plante et refuse de s’ouvrir. C’est lié à la dernière mise à jour (numérotée 11.34.05.45) qui pose un problème.

Des utilisateurs avec Snapchat sur iPhone tentent d’ouvrir l’application, mais celle-ci se referme immédiatement, et le bug reste d’actualité après plusieurs tentatives. Voici quelques témoignages d’utilisateurs qui se plaignent sur Twitter :

Il y a une bonne nouvelle : Snapchat est au courant du bug avec son application iPhone et promet un correctif pour bientôt. « Nous sommes au courant d’un problème avec la dernière version de Snapchat disponible sur l’App Store. Tenez bon, nous nous penchons sur le problème et travaillons à sa résolution ! », a tweeté le compte d’assistance du réseau social. Il n’y a pas d’information quant à la date pour la disponibilité du correctif.

We're aware of an issue with the latest version of Snapchat available in the App Store. Hang tight, we are looking into it and working on a fix!

— Snapchat Support (@snapchatsupport) June 28, 2021