C’est parti pour la bêta de Xcode Cloud. Apple a averti les développeurs qui ont demandé à participer au test qu’ils sont désormais en mesure d’utiliser l’outil qui, comme le nom l’indique, s’appuie sur le cloud.

Apple a annoncé Xcode Cloud au début du mois, lors de la keynote d’ouverture de la WWDC. Le point fort de ce service, qui sera payant, est que plusieurs tâches peuvent être réalisées directement sur les serveurs d’Apple, sans monopoliser les ressources du Mac. C’est notamment le cas pour la compilation des applications. Il y a également tout un système de travail collaboratif entre développeurs.

Voici comme Apple décrit Xcode Cloud :

Intégré à Xcode 13, Xcode Cloud offre aux développeurs et aux équipes de toutes tailles un moyen simple et rapide de créer, tester et livrer des applications de haute qualité de manière encore plus efficace. Xcode Cloud peut créer automatiquement des applications dans le cloud afin de libérer les Mac des développeurs pour d’autres tâches. Les tests parallèles dans le cloud permettent aux développeurs de tester une version simulée de chaque appareil Apple existant, puis de déployer facilement une version de l’application pour des tests internes ou de la livrer à des bêta-testeurs externes via TestFlight pour un retour d’information instantané.