Apple annonce aux développeurs qu’ils auront le droit à 25 heures offertes par mois pour l’utilisation de Xcode Cloud, et ce dès janvier 2024. Le point positif est que c’est réellement offert, il n’y a pas de surcoût.

Un cadeau pour les développeurs

Dans sa note envoyée aux développeurs, Apple indique :

Nous avons le plaisir d’annoncer qu’à partir de janvier 2024, toutes les adhésions à l’Apple Developer Program incluront 25 heures de calcul par mois sur Xcode Cloud en tant que standard, sans coût supplémentaire. Si vous êtes déjà abonné à Xcode Cloud gratuitement, aucune action supplémentaire n’est requise de votre part. Et si vous n’avez pas encore essayé Xcode Cloud, c’est le moment idéal pour commencer à créer votre application gratuitement en quelques minutes.

Xcode Cloud est un service d’intégration et de livraison continues intégré à Xcode et conçu expressément pour les développeurs. Il accélère le développement et la livraison d’applications en rassemblant des outils basés sur le cloud qui aident à créer des applications, à exécuter des tests automatisés en parallèle, à livrer des applications à des testeurs, ainsi qu’à afficher et à gérer les commentaires des utilisateurs.

Apple avait initialement prévu de facturer 15 dollars par mois pour 25 heures, mais cette tranche sera désormais gratuite. Le prix de 100 heures de calcul est de 50 dollars par mois, celui de 250 heures est de 100 dollars par mois et celui de 1 000 heures est de 400 dollars par mois. Chaque heure de calcul est une heure utilisée pour exécuter une tâche dans le cloud, comme la création d’une application ou l’exécution de tests.