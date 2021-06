Le lancement de l’Apple Store en ligne en Inde l’année dernière a fait du bien à Apple, au point que ses ventes ont grimpé au premier trimestre de 2021 selon le cabinet d’analyse Canalys.

Apple a été la cinquième marque d’ordinateurs en Inde au premier trimestre, avec 208 000 exemplaires d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs portables, de tablettes et de stations de travail. IDC, un autre cabinet d’analyse, évoque des ventes en hausse de 335,5% (en excluant les tablettes) au premier trimestre de 2021 par rapport à la même période un an plus tôt.

Avant septembre 2020, les Indiens qui voulaient acheter des produits Apple devaient passer par des revendeurs. L’intérêt de l’Apple Store en ligne est d’avoir un achat directement chez le fabricant et le suivi clientèle qui va avec en cas de problème et donc de garantie. Qui plus est, la boutique en ligne d’Apple propose quelques éléments intéressants, comme un programme de reprise pour les iPhone et des options de financement.

Ces données rejoignent en tout cas les propos de Tim Cook. Le patron d’Apple avait indiqué en janvier que l’Apple Store en ligne en Inde avait reçu un accueil formidable. Le dirigeant a également noté que cela avait permis d’augmenter les ventes d’iPhone dans le pays et doubler la part de marché pour atteindre 4%. L’objectif d’Apple désormais est d’ouvrir des Apple Store physiques en Inde.