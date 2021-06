Apple en a visiblement plus qu’assez des leakers et de leurs cortèges de fuites sur les produits à venir. La coupe serait pleine au point que Cupertino n’hésiterait plus à avoir recours à des procédés « limites » afin de limiter ces fuites. Ainsi, Front Page Tech affirme que certains employés (principalement de sous-traitants asiatiques) seraient désormais dans l’obligation de porter sur eux des body-cam, identiques à peu de choses près à celles que portent les forces de sécurité ou la Police dans de nombreux pays.

Les caméras resteraient fonctionnelles durant la journée de travail afin de dissuader l’employé de prendre des photos de matériels sur la chaine de montage. Outre l’aspect pas très net d’une telle mesure, on voit mal comment ce procédé pourrait empêcher un employé de parler à un leaker (souvent contre menu rémunération) à un moment de la journée où il ne portera plus l’accessoire…

Apple is coming after me for LEAKS…https://t.co/s6M4sjAA15 — Jon Prosser (@jon_prosser) June 28, 2021

Le serrage de vis d’Apple ne fait en tout cas guère de doutes puisqu’aujourd’hui même, le leaker Jon Prosser a déclaré il y a quelques heures sur son compte Twitter qu’Apple « en avait après lui ».