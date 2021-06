xCloud est désormais disponible sur iOS. Si vous êtes abonné au Game Pass Ultimate (12,99 euros/mois) et que vous disposez d’une excellente connexion (+ un bon routeur WiFi), alors c’est du tout bon. J’ai pu tester le service sur mon iPhone 12, et j’avoue être assez impressionné par la fluidité générale sur un jeu comme Dirt 5 (jolis effets de ray-tracing au passage). Seul soucis, les contrôles tactiles, pas vraiment adaptés pour ce type de jeu. Microsoft a senti le coup venir puisque deux nouvelles manettes « Designed by Xbox » et compatibles iOS permettent de jouer aux jeux du Game Pass sans les contraintes du tactile.

Le Backbone (ci-dessus) est une jolie manette, mais il est inutile de s’attarder dessus puisque l’accessoire n’est pas encore disponible à la vente en Europe (vous ne le trouverez pas sur Amazon). En revanche, le Razer Kishi est enfin compatible avec les iPhone. Ultra compact lorsqu’il n’est pas rattaché au mobile, disposant de sticks analogiques cliquables, et avec un port Lightning pour une réactivité maximale, le Razer Kishi est un joli accessoire qui permettra d’aligner les parties de Sea of Thieves sous sa couette (enfin, plutôt sous le drap vu la chaleur ambiante). Le Razer Kishi est disponible à l’achat sur le site du fabricant au prix de 109,9 euros (ce qui est cher). Malheureusement, cette manette dédiée iPhone et Game Pass est déjà en rupture de stock.