Apple s’appuie sur Google Cloud et Amazon Web Services (AWS) pour stocker les données iCloud de ses utilisateurs dans le cloud, en plus de ses propres data centers. Cela peut être les photos, les messages et d’autres contenus. La quantité de données augmente au fil des années et cela a un coût.

Apple augmente ses dépenses pour Google Cloud

The Information rapporte qu’Apple est sur le point de débourser 300 millions de dollars pour profiter des serveurs de Google Cloud en 2021. Cela représente une hausse de 50% par rapport à 2020. Aussi, Apple occupe environ 8 millions de terabytes d’espace avec ses données sur les serveurs de Google.

Le fabricant d’iPhone est le plus gros client de Google. Il utilise plus de ressources que ByteDance (TikTok) et Spotify, qui eux aussi s’appuient sur l’infrastructure de Google pour les serveurs. Les employés de Google Cloud ont décidé d’attribuer un surnom à Apple au vu de la quantité de données : Bigfoot. C’est en référence à une créature légendaire qui est présentée comme très grande, laissant des empreintes gigantesques sur son passage.

Qu’en est-il du respect de la vie privée ?

Naturellement, certains d’entre vous se demandent probablement ce qu’il en est du respect de la vie privée avec le fait que vos données iCloud soient sur des serveurs de Google. Il faut savoir que chaque donnée est chiffrée et ni Google ni Amazon ne disposent des clés de déchiffrement. Seul Apple les contrôle. Les deux groupes ne peuvent donc pas consulter vos données.

Pourquoi Google plutôt que des data centers Apple, au fait ? The Information note qu’Apple semble avoir mal dosé la quantité de stockage nécessaire, d’où la nécessité de s’appuyer sur des partenaires comme Google et Amazon. Qui plus est, construire un data center prend du temps, là où les deux autres groupes ont déjà un réseau important à l’échelle mondiale.