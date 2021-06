Le premier semestre de 2021 a été l’occasion de dépenser beaucoup d’argent sur l’App Store au niveau d’iOS et sur le Play Store au niveau d’Android, au point d’établir un record. Selon le cabinet d’études Sensor Tower, les utilisateurs iOS et Android ont dépensé 64,9 milliards de dollars, en hausse de 24,8% par rapport à la même période un an plus tôt.

Un record de dépenses sur l’App Store et le Play Store

Sur iOS, les utilisateurs ont dépensé 41,5 milliards de dollars, en hausse de 22,1% sur un an. Ce fut 23,4 milliards de dollars du côté d’Android, en hausse de 30%. Sans surprise, les restrictions en rapport avec le Covid-19 ont poussé certaines personnes à se divertir d’une façon ou d’une autre. L’un des moyens a été d’utiliser davantage son téléphone pour jouer, regarder des vidéos, faire des rencontres (virtuelles) et plus encore.

L’application la plus populaire sur iOS en matière de revenus a été TikTok. YouTube arrive à la deuxième place. On retrouve ensuite Tinder. Du côté d’Android, ce sont Google One, Piccoma et Disney+. En regroupant les deux plateformes, on retrouve TikTok, YouTube et Tinder.

Place maintenant aux applications les plus téléchargées. TikTok, YouTube et Instagram ont constitué le podium sur iOS. Ce fut Facebook, TikTok et Instagram chez Android. En regroupant les deux plateformes, on retrouve TikTok, Facebook et Instagram. Comme nous pouvons le voir, les réseaux sociaux ont connu un joli succès.

Succès du côté des jeux

Un autre élément à succès a été le monde des jeux. Les joueurs sur iOS ont dépensé 26 milliards de dollars, en hausse de 13,5% sur un an. Ce fut 18,7 milliards de dollars, en hausse de 24,7%, sur Android. Le jeu qui a généré le plus de revenus sur iOS a été Honor of Kings et Coin Master sur Android. Quant à celui qui été le plus téléchargé, ce fut Project Makeover sur iOS et Join Clash 3D sur Android.